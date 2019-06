Lliga Democràtica es fixa l'objectiu de treure del govern l'independentisme

Lliga Democràtica, el nou partit catalanista però no independentista que impulsa Eva Parera i que previsiblement es presentarà en societat eal setembre, neix amb un objectiu principal: «Treure l'independentisme del Govern» i desplaçar JxCat, ERC i la CUP «a l'oposició».

La promotora de la nova formació, la regidora a l'Ajuntament de Barcelona i exportaveu d'Unió, Eva Parera, ha desgranat en una entrevista els motius que l'han portat a construir al costat de gairebé una trentena de persones la Lliga Democràtica. Es registrarà el juliol i presentarà el manifest fundacional el setembre, si no es precipiten els esdeveniments i es convoquen eleccions a la tardor. Parera, mà dreta de Manuel Valls al consistori barceloní, explica que l'objectiu prioritari és aconseguir els escons per provocar un canvi substancial a l'escenari polític a Catalunya. Situa el partit com a projecte de «centre moderat» , una «oferta política catalana d'obediència exclusivament catalana i no independentista».