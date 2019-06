VÍDEO | Desactiven un grup criminal que robava al metro després d'escopir a la víctima

Els Mossos d'Esquadra han desactivat un grup criminal especialitzat en furts al metro amb el conegut com a mètode de la taca, és a dir embrutar la víctima per generar una situació de desconcert i robar-li les pertinències. En aquest cas, escopien el passatger i després s'oferien a netejar-lo, mentre una segona persona agafava la maleta. Se'ls relaciona amb 23 furts per valor de 73.000 especialment a la zona de l'Hospitalet de Llobregat, que té connectivitat amb l'aeroport a través de la línia 9. Els dos membres que els Mossos van detenir el passat 15 de juny 'in fraganti' han quedat en llibertat amb càrrecs i s'han demanat ordres d'allunyament al metro per evitar que tornin a reincidir. No obstant, investiguen nous fets delictius de la banda en altres espais.



La detenció d'aquests dos membres i la identificació per part dels Mossos d'Esquadra de l'Àrea de Seguretat del Transport Metropolità (ASTMET) de la resta del grup criminal ha comportat que hagin deixat d'actuar al metro de Barcelona. Va ser possible gràcies a l'estudi de les imatges de videovigilància amb què la unitat Central de Fotografia i Audiovisuals de la divisió de Policia Científica va realitzar informes fisonòmics pericials, els quals van ratificar la identitat dels autors dels fets i van facilitar la seva recerca i localització.



Les imatges demostren com, enlloc d'embrutar la víctima amb un líquid com es fa habitualment en el mètode de la taca, la banda feia una escopinada i la distreien mentre li netejaven la roba. Els integrants del grup, de nacionalitat peruana i amb domicili a l'Hospitalet de Llobregat, es dedicaven exclusivament al furt com a mitjà de subsistència. Normalment ho feien entre les quatre i les cinc de la matinada en trajectes cap a l'aeroport, per la qual cosa les bosses i maletes tenien objectes de molt valor com joies, diners i aparell electrònics.



La investigació continua oberta ja que s'estan ampliant i resolent nous fets delictius comesos per la banda, així com la recerca d'algun dels integrants.





