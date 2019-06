"Vivim de l'agricultura i ens ho han pres tot. Ha quedat tot socarrat"

L'incendi de la Ribera d'Ebre, el Segrià i les Garrigues no ha afectat nuclis habitats, però si diverses masies, finques i granges que, en alguns casos, han patit quantiosos danys pel pas de les flames. Coincidint amb l'estabilització de l'incendi, diversos veïns i propietaris de finques han pogut comprovar els efectes del foc per primer cop aquest dissabte al vespre. Un d'ells és en Cristian Filella, que viu a Flix i té finques a la Palma d'Ebre. Durant tres dies en Cristian diu que s'ha sentit impotent, mirant vídeos i imatges a casa, i plorant. "Nosaltres depenem de l'agricultura i ens ho han pres tot. No sé si s'arribarà a entendre el mal i la magnitud del foc, però aquí vivim d'això", lamenta emocionat.

Els serveis d'emergències han permès a alguns afectats accedir a l'interior del perímetre per comprovar els danys i donar menjar i beure als animals amb la condició que retornessin abans de la mitjanit.

En Cristian Filella és un dels que no ha deixa escapar l'oportunitat i ha pogut posar fi a tres dies d'angoixa i d'incertesa. Després d'accedir a la Palma d'Ebre des de Vinebre, aquest veí de Flix s'ha endut un cop dur quan ha comprovat els danys ocasionats per l'incendi. "Esperem alguna ajuda o alguna cosa, perquè se n'ha anat tot a la merda. Tinc la pell de gallina", reconeix.

"Que et treguin allò de què depens és molt fort i no sé si s'arribarà el mal que ha fet el foc. Imagina que ara tu et quedis sense res", lamenta. En Cristian opina que serà molt difícil tornar a començar de zero allò que ha heretat dels pares i els avis. "Que en sec t'ho prenguin és molt lamentable", insisteix.

El paisatge que es divisa des de la carretera C-233 entre Flix (Ribera d'Ebre) i Bovera (Garrigues) demostra l'extensió de l'incendi. Els camps i arbres ennegrits i els paratges coberts de cendra s'estenen a banda i banda de la via, només trencats per les clapes sense cremar. I és que enmig del paisatge desolador sobresurten conreus, masies i construccions que no s'han vist afectades. No totes han tingut la mateixa sort i es veuen construccions i maquinària calcinades.

La feina per comptabilitzar els danys serà ingent, atès que l'incendi té un perímetre de 50 quilòmetres i 6.000 hectàrees afectades. D'aquestes, 4.000 corresponen a Flix, el municipi més afectat.