Els Bombers afrontaven ahir dos nous incidents, als Plans de Sió i Talavera

Els Bombers van aconseguir estabilitzar ahir l'incendi dels Plans de Sió (Segarra), que va cremar 13 hectàrees de camps de cereals, gràcies a la col·laboració del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals i l'ajut dels pagesos que van llaurar la terra per fer tallafocs naturals.

Els Bombers van rebre l'avís quan passaven vint minuts de la una del migdia i hi van mobilitzar un mitjà aeri i 4 de terrestres. En canvi, un altre incendi, a Talavera, també a la Segarra, continuava ahir al vespre actiu i ja havia cremat unes 40 hectàrees. Es treballa amb la hipòtesi que la causa del foc sigui una recol·lectora agrícola. Una desena de mitjans aeris i 20 de terrestres treballaven per poder-lo controlar el més aviat possible, ja que avançava amb rapidesa.

D'altra banda, la Generalitat va acordar aixecar la prohibició de la sega, que va acordar per l'alt risc d'incendi, i va reobrir els massissos de les Gavarres i Cadiretes, tot i que encara manté tancats al públic els de Montserrat, Montsec, Montsant i Ports de Tortosa.