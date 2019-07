Centenars de manifestants assalten i ocupen el Parlament de Hong Kong

Els centenars de manifestants que van prendre avui per la força el Consell Legislatiu (Parlament) d'Hong Kong romanen dins de l'edifici i tenen la intenció de quedar-se, sense que la policia hagi fet acte de presència, segons va constatar Efe.

Els manifestants, que van aconseguir accedir a l'interior passades les 21.00 hora local (13.00 GMT) enderrocant la porta, mantenen pres l'hemicicle i molts d'ells es troben reunits en assemblea per decidir les accions de les pròximes hores.

Segons han expressat a Efe, una àmplia majoria aposta per quedar-se "almenys aquesta nit" o fins que la policia intervingui.

En la rodalia de la seu parlamentària, on més de 10.000 persones portaven diverses hores concentrades esperant que els manifestants destruïssin les portes, no hi havia presència policial perquè les autoritats havien negociat amb els organitzadors de la protesta que el recorregut de la manifestació no passés per la zona en qüestió.

Després de passar més de quatre hores intentant tirar a terra l'entrada de l'edifici amb barres d'acer, maons o pedres, els manifestants van aconseguir accedir a l'interior del legislatiu, on han ocasionat nombroses destrosses (pintades i vidres trencats, majoritàriament) en diferents dependències parlamentàries .

A més, en preparació d'una possible intervenció policial, estan construint amb tanques metàl·liques barricades a les portes d'accés.

La irrupció en el Consell Legislatiu es va produir després de la multitudinària manifestació d'avui, dia en què es commemorava el vintè segon aniversari del traspàs a la Xina de la sobirania sobre Hong Kong per part del Regne Unit.

L'esmentada marxa, en què van participar centenars de milers de persones, es va convocar en protesta per la "excessiva" ingerència de Pequín en el govern de la ciutat i per exigir la retirada del polèmic projecte de llei d'extradició i la dimissió de la cap l'Executiu local, Carrie Lam.

La protesta va començar amb retard després que la Policia negociés amb els organitzadors perquè no arribessin a la zona d'Admiralty, on s'ubica el Consell Legislatiu, i transcorre a canvi per la propera i cèntrica àrea de Wan Chai.

En la seva majoria vestits de negre, els manifestants portaven cartells en què es llegia "No a l'extradició a la Xina. Carrie Lam dimissió" o "Hong Kong, posa't en peu", així com altres en què condemnaven la violència policial durant protestes passades.

Aquest mateix matí, centenars de ciutadans es van enfrontar amb la policia local, el que va obligar a celebrar la commemoració del retorn a la Xina per primera vegada a l'interior del Centre de Convencions de la ciutat, en lloc de al passeig marítim de Wan Chai, tal com estava previst. Les autoritats van al·ludir al "mal temps" per justificar aquest canvi.