El conseller Bosch diu que les delegacions catalanes promocionen Catalunya

El conseller d'Acció Exterior de la Generalitat, Alfred Bosch, afirma que les delegacions a l'estranger del Govern català es dediquen «a promocionar Catalunya» i acusa el ministre d'Exteriors, Josep Borrell, de dedicar-se «a combatre idees polítiques».

En una entrevista a El Periódico de Catalunya, Bosch replica al ministre, que dissabte en aquell diari va dir que les delegacions «només serveixen per actuar com a centres de difusió de la ideologia independentista» i «instruments per promoure les tesis del secessionisme». «Un ministre d'Exteriors s'ha de dedicar realment a combatre idees polítiques? Nosaltres ens dediquem a promocionar Catalunya», argumenta Bosch, que assegura que «les delegacions del Govern no fan cap campanya. Si Borrell no vol assumir la veritat, és ell el que fa mal». A la pregunta de si la promoció que fan les delegacions és de Catalunya o de la independència de Catalunya, Bosch respon: «Pot ser que el se-nyor Borrell no vulgui que diguem que la policia va pegar els votants de l'1-O, però és que això és conegut internacionalment».