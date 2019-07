La gestió de l'incendi obre un nou front entre JxCat i ERC

La gestió de l'incendi que ha afectat unes 6.000 hectàrees de les comarques de la Ribera d'Ebre, les Garrigues i el Segrià, així com els recents casos de menors tutelats acusats d'intents de violació, han generat un nou xoc entre els dos socis del Govern, JxCat i ERC. Després d'haver necessitat diversos dies per estabilitzar l'incendi, a ERC han aparegut veus crítiques amb la gestió del conseller d'Interior, Miquel Buch, de JxCat.

En concret, el president de la sectorial de Seguretat, Emergències i Protecció Civil d'ERC, Ricard Ruiz, que ha estat professor de l'Escola de Policia de Catalunya, va exposar les seves crítiques a Buch en un article al web dels republicans, que va ser posteriorment esborrat en vista de la polèmica que estava suscitant.

Les crítiques no van passar desapercebudes al regidor de JxCat a l'Ajuntament de Badalona David Torrents, que ha exercit professionalment al cos dels Mossos d'Esquadra. Torrents va escriure a Twitter: «Curiós l'article d'avui del president de la sectorial de Seguretat, Emergències i Protecció Civil d'ERC, on criticava la falta d'efectius de Mossos i deia textualment que tot no era culpa del 155». Torrents es va fer ressò d'altres articles al web d'ERC en els quals no hi ha «cap crítica» per l'aplicació del 155 i «els problemes que va ocasionar al cos de Mossos», ni per la falta d'agents «per culpa de l'Estat», ni tampoc per la «poca transparència de l'Estat» amb els atemptats gihadistes d'agost del 2017.

D'aquests tuits se'n va fer ressò el portaveu de JxCat al Parlament, Albert Batet, pròxim a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i que va retreure als republicans la seva actitud. «El mal ja està fet. Incomprensible, perquè se suposa que els socis d'un govern han de ser solidaris. Sobretot quan es tracta de gestionar uns recursos que no arriben enlloc. Que ho preguntin a qui tingui la responsabilitat al Govern dels menors tutelats», va escriure Batet a Twitter, un missatge que va compartir Puigdemont des del seu compte personal. Batet es referia així veladament a la detenció d'un menor tutelat acusat de tocaments i d'intentar violar una noia dissabte passat a la matinada en un carrer del Masnou, si bé els acompanyants del noi li van recriminar l'actitud i se'l van emportar abans que cometés l'agressió.

Poc abans també havien estat detinguts dos menors més tutelats, a Canet de Mar, acusats d'una agressió sexual de matinada a una jove, major d'edat, en aquesta localitat. Fonts de JxCat han mostrat la seva preocupació pels successos relacionats amb aquests menors tutelats i han posat en qüestió la gestió del departament de Treball, Afers Socials i Famílies, dirigit pel republicà Chakir El Homrani.