El nou president de SCC proposa traslladar el Senat i ministeris a Barcelona

El nou president de Societat Civil Catalana (SCC), Fernando Sánchez Costa, ha defensat que «algunes estructures de l'Estat tinguin la seva seu a Barcelona» i proposa que el Senat i alguns ministeris es traslladin a la ciutat. En una entrevista a Efe, Sánchez Costa argumenta que «una forma molt bona de vertebrar Espanya seria que algunes de les principals institucions de l'Estat tinguessin seu a Barcelona» i no a Madrid, de manera que «no estiguem sempre queixant-nos d'allò que passa allà, sinó que siguem també líders del projecte comú». «Per què no situar a Barcelona el ministeri d'Economia o el ministeri de Foment? Es tracta de reforçar la cohesió interna d'Espanya i que, des d'aquí, es lideri Espanya en comptes de voler trencar-la», diu. Sánchez Costa aposta per «reformar Espanya», perquè sigui «una casa comuna on tots ens sentim a gust», i assegura que «també Catalunya ha de reformar-se i fer un esforç de pluralisme». Per això, suggereix que «l'Estat aprofundeixi en el reconeixement de la seva pluralitat, la seva riquesa i la seva realitat de mosaic cultural» i que Catalunya «reconegui la seva diversitat interna».