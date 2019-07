Els populars rebutgen el repartiment de càrrecs a la UE avalat per Merkel

Els caps d'Estat i de Govern de la família del Partit Popular Europeu (PPE) van expressar ahir el seu rebuig al repartiment dels alts càrrecs a la UE negociat per França, Alemanya, Espanya i Països Baixos durant la cimera del G-20 a Osaka ( Japó), que situava el socialista Frans Timmermans al capdavant de la Comissió Europea i el popular Manfred Weber com a president de l'Eurocambra. «Merkel ha tingut un enorme rebuig que no s'esperava. No hi ha hagut cap líder que li hagi donat suport», van explicar fonts europees sobre les discussions que els líders populars van mantenir abans de l'inici de la cimera europea extraordinària, que a l'hora de tancar aquesta edició no havia finalitzat.

Els líders de la família del PPE van «reaccionar malament» al repartiment negociat pels caps d'Estat i de Govern de França, Alemanya, Espanya i Països Baixos al Japó «sense ser consultats» i van rebutjar la idea de «cedir» la presidència de la Comissió «davant d'un candidat que no representa una unitat de criteri», en al·lusió al socialista Timmermans, que hauria tingut «molt difícil vendre's al grup popular a l'Eurocambra per votar-lo».

«Weber és el candidat del PPE. Ha estat elegit democràticament en un Congrés del partit europeu», van recordar fonts europees, que van deixar clar que el PPE també manté el seu rebuig a donar suport a la liberal danesa Margrethe Vestager per succeir el president de la Comissió Europea. El propi Weber estava d'acord amb tot amb el repartiment proposat.

A la família popular no li va agradar la idea de quedar-se només amb la presidència del Parlament Europeu quan va ser el partit més votat a les eleccions europees i el càrrec d'Alt Representant de Política Exterior, i a més van recordar que els socialistes han incomplert en el passat pactes per repartir-se el mandat de la institució.

A més, tampoc hi va haver suport a la búlgara Mariya Gabriel perquè es convertís en cap de la diplomàcia europea, com contemplava el repartiment pactat a Osaka, després d'estar tot just un any a la Comissió Europea. «L'acord està mort», van admetre fonts parlamentàries, mentre que altres fonts apuntaven fins i tot a la possibilitat de deixar per a setembre el repartiment de càrrecs en cas que els líders no arribin a un acord entre ahir i avui. En aquest cas, l'Eurocambra triaria el seu propi president a la seva sessió constitutiva, l'únic càrrec que no necessita el vistiplau dels líders.

«No serà molt fàcil», va avisar la cancellera alemanya en arribar a la cimera europea després d'haver plantejat el possible repartiment en una reunió prèvia del PPE. Nombrosos líders del partit conservador es van revelar contra la cessió de Merkel a Osaka. I van exigir una distribució dels càrrecs que reconegui la victòria del PPE a les eleccions (amb 182 escons) i que va ser la força més votada a 15 dels 28 països europeus. «La gran majoria dels primers ministres del PPE no creuen que haguem de cedir la presidència de la Comissió tan fàcilment», resumia el primer ministre d'Irlanda, Leo Varadkar.



Reequilibri del repartiment

Fonts diplomàtiques reconeixien a darrera hora del dia que el repartiment podria reequilibrar-se per atorgar més pes als populars. La peça de canvi apunta a la presidència del Consell, que perdrien els liberals a favor dels conservadors, amb el càrrec destinat a algun primer ministre o ex-primer ministre d'Europa central o de l'Est. Les candidatures serien les del primer ministre croat, Andrej Plenkovic, o l'expresident de Lituània Dalia Grybauskaite.

Amb aquest reequilibri, fonts comunitàries veuen possible l'acord, ja que dubten que els governs del PPE puguin votar en contra d'una fórmula que ha estat avalada per Merkel.