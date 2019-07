Puigdemont i Comín recorren al Tribunal de la UE pels seus escons europeus

L'expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín han recorregut al Tribunal de Justícia de Luxemburg per la decisió del Parlament Europeu de no reconèixer-los com a futurs eurodiputats, segons fonts judicials han informat a Efe aquest dilluns.

"Van presentar el 28 de juny un recurs contra la decisió del Parlament Europeu", han assenyalat les citades fonts.

Aquell mateix dia, el president de l'Eurocambra, Antonio Tajani, va traslladar als dos polítics independentistes que no pot tractar-los com a futurs eurodiputats perquè els seus noms no són a la llista de parlamentaris europeus traslladada per les autoritats espanyoles al Parlament.

Puigdemont i Comín van presentar el seu recurs davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que podria trigar "mesos" a pronunciar-se, per la qual cosa també han reclamat "mesures provisionals" al Tribunal General de la UE, primera instància administrativa, que "es pronunciarà en breu".

Puigdemont i Comín figuraven com a primer i segon candidats de la llista de Lliures per Europa-Junts per Catalunya, que va obtenir dos escons a les eleccions europees del 26 de maig.

Però la Junta Electoral Central els va impedir accedir a l'acta d'eurodiputats en considerar que, d'acord amb la legislació electoral espanyola, és obligatori recollir l'acta presencialment a Madrid i no a través de tercers, com van intentar.

El Parlament Europeu celebrarà aquest dimarts a les 10.00 hora local (08.00 GMT) a Estrasburg (França) la seva sessió constitutiva de cara a la nova legislatura europea.