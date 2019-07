Putin i Trump pacten mantenir noves reunions

? Els presidents de Rússia i els Estats Units, Vladímir Putin i Donald Trump, respectivament, confien que hi haurà més contactes al màxim nivell després de la trobada a la cimera del G-20 a Osaka (el Japó), segons va assenyalar el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov. «Tant Putin com Trump s'han expressat amb suficient confiança sobre la continuació dels contactes al màxim nivell. A l'hora d'acomiadar-se, si més no, han dit que no estaran molt temps sense tornar-se a veure», va explicar el portaveu del Kremlin sobre la relació entre els dos mandataris.