Remet l'onada de calor, però un nou episodi càlid s'acosta a partir de divendres

L'onada de calor que ha abrasat Catalunya va començar a remetre ahir, quan la temperatura màxima va quedar en els 41,3ºC registrats com a màxima del país a la ciutat de Lleida, 2,5 graus menys que la màxima històrica de dissabte a Alcarràs, encara que els meteoròlegs anuncien un nou episodi càlid a partir de divendres.

Les temperatures màximes van baixar ahir una mitjana d'entre dos i quatre graus a tot Catalunya respecte a les de dissabte i per a avui s'espera que segueixin baixant fins a normalitzar-se amb la calor típica d'un mes de juliol, amb alguns xàfecs vespertins a les comarques del Pirineu.

Tot i això, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), divendres que ve podria haver-hi una nova escalada dels termòmetres amb una nova glopada d'aire càlid, en una altra onada de calor que no s'espera tan intensa ni tan extensa com la que finalitza avui, que ha estat la més gran en les últimes dècades i possiblement una de les més intenses des que hi ha registres.

L'estació meteorològica d'Alcarràs (Segrià) va batre dissabte a la tarda el rècord de temperatura màxima en un mes de juny a Catalunya en arribar als 43,8ºC a les 7 de la tarda, i va superar en dues dècimes el rècord que havia marcat divendres Artés, on es va arribar als 43,6ºC.

Per a avui es preveu que les temperatures oscil·lin a Manresa i a Igualada entre els 34 graus de màxima i els 19 de mínima, i a la capital del Berguedà entre els 32 i els 19 també de mínima.