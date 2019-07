Almenys 14 morts per un incendi en un submarí rus

Almenys 14 persones han mort per un incendi produït aquest dilluns en un submarí militar de Rússia que es trobava a les aigües territorials del país, segons ha informat aquest dimarts el Ministeri de Defensa.

Aquests 14 mariners van patir un enverinament pels "gasos de combustió", d'acord amb el comunicat difós per les autoritats castrenses. El foc finalment va ser extingit per la tripulació, assenyala la nota oficial, recollida per l'agència de notícies Sputnik.