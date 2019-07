Amagaven sota la dutxa l'entrada a una plantació de marihuana

Un operatiu conjunt de la Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra i Policia Nacional ha desarticulat un clan familiar al Prat de Llobregat dedicat al tràfic de marihuana. Havien excavat sota de l'immoble per ocultar una plantació. Amagaven l'entrada sota un plat de dutxa. Hi ha sis detinguts acusats de delictes contra la salut pública, defraudació de fluid elèctric, tinença il·lícita d'armes i pertinença a grup criminal. Una setena persona va ser arrestada perquè tenia una ordre d'ingrés a presó per una causa anterior. La investigació ha durat cinc mesos. L'organització tenia vincles amb el narcotràfic internacional i tenia una estructura jerarquitzada i altament especialitzada. Un dels líders del clan s'havia presentat a les eleccions municipals sota el paraigua d'una agrupació local.

Els detinguts són sis homes i una dona, sis espanyols i un marroquí, d'entre 22 i 53 anys. La dona va ser detinguda perquè tenia una ordre d'ingrés a presó pendent. La investigació va tenir el seu origen en una informació de la Guàrdia Civil sobre un carregament de marihuana amb destí Holanda. El vehicle amb el que estava previst fer l'enviament estava sent investigat pels Mossos d'Esquadra perquè sospitaven que s'utilitzava per al tràfic de drogues. Era d'un dels líders del clan. D'altra banda, la Policia Nacional tenia una investigació oberta al voltant del cercle de confiança del principal investigat.

Els tres cossos van posar en marxa un equip conjunt i van aconseguir determinar com s'estructurava i com funcionava el clan principal i la resta de persones que hi participaven. El jutjat d'instrucció número 4 del Prat va coordinar les actuacions policials. L'estructura era de tres nivells, amb tasques diferenciades que permetia que poguessin parcel·lar la seva activitat.

Les entrades i detencions es van portar a terme el 19 de juny, sis al barri de Sant Cosme del Prat i una a Abrera. El xalet d'Abrera, on hi havia dos membres del clan, pertanyia a un banc i estava ocupat.

En els registres es van intervenir tres armes curtes, una d'elles de calibre 45, dues simulades, 50 cartutxos de munició, un carregador de pistola, munició de guerra, una defensa elèctrica, una arma de foc llarga inutilitzada, armes blanques contundents, 1.025 plantes de marihuana, 1.016 esqueixos, 24,8 quilos de cabdells, quatre vehicles, 9.900 euros, un comptador de bitllets i documentació diversa.

En un dels immobles registrats es va localitzar una plantació oculta en un soterrani que el clan expressament havia excavat a sota, ocultant l'entrada sota un plat de dutxa de més de 200 quilos de pes, i que s'accionava mecànicament. Havien reforçat l'estructura amb bigues, sense les preceptives mesures de seguretat. El complex estava format per tres estances d'uns quinze metres quadrats i 2,5 metres d'alçada. Allà es van trobar 710 plantes de marihuana i una arma curta d'aire comprimit. Per localitzar aquesta plantació es va utilitzar un equip de Geo Radar per part de personal del Tedax de la Guàrdia Civil.

Van manipular la xarxa general elèctrica per alimentar les plantacions, camuflant l'elevat consum elèctric i amb el corresponent risc d'incendi per sobrecàrrega.