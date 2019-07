Buch avisa d'una nova onada de calor amb risc de situacions catastròfiques

El conseller d'Interior, Miquel Buch, va alertar ahir de la possible arribada aquesta setmana d'una altra onada de calor que augmentarà el «risc extrem» d'incendi, ja que Catalunya es troba en un «moment crític», per la qual cosa demana extremar la precaució davant el risc de «situacions catastròfiques».

Així ho va advertir Buch en una roda de premsa celebrada una vegada controlat i a punt de ser extingit l'incendi de la Ribera d'Ebre, que ha afectat 5.050 hectàrees, i quan la nit passada es preveia que finalitzés l'onada de calor que ha deixat temperatures constants de més de 40 graus en diversos punts de Catalunya des de la setmana passada.

Buch va anunciar que el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu que al llarg d'aquesta setmana comenci una altra onada de calor, que probablement no tingui la mateixa «magnitud» que la passada, encara que va precisar que les temperatures extremes agreujaran el risc d'incendi, ja que «assecaran el que ja està sec. L'onada que ara acaba ens ha assecat els boscos, que ja patien un greu estrès hídric. Ara el risc és extrem. Si es confirma la segona onada de calor, els boscos patiran un risc més gran», va advertir.

Buch va insistir a demanar la màxima col·laboració i conscienciació per part dels ciutadans, ja que Catalunya es troba en un «moment crític, d'alerta màxima», en el qual cal vetllar tant per la seguretat dels boscos com per l'autoprotecció. «Tenim molts números de trobar-nos amb més incendis. Una vegada més, aquest país està en alerta. Demanem la màxima precaució a tots els catalans davant aquest fenomen, que ens pot portar a situacions catastròfiques per al nostre país», va insistir. En aquest sentit, el conseller va recordar que les dades han demostrat que no s'equivocaven quan, abans de la revetlla de Sant Joan, el 23 de juny, demanaven que s'extremés la precaució perquè l'onada de calor dispararia el risc d'incendi: des del 23 fins al 30 de juny a Catalunya s'han registrat 728 incendis de vegetació agrícola, forestal i urbana.

De fet, mentre ha estat actiu l'incendi de la Ribera d'Ebre, un dels més importants a Catalunya els últims anys, els Bombers han hagut d'afrontar onze incendis més de forma simultània, que s'han pogut extingir ràpidament.

Respecte a l'incendi de la Ribera d'Ebre, els Bombers esperaven poder-lo donar per extingit en les últimes hores d'ahir, segons va anunciar Buch.