Celaá: «Estem en el moment crític i volem la investidura el juliol»

La ministra d'Educació i Formació Professional en funcions i portaveu del Govern, Isabel Celaá, va assenyalar ahir que estan «en el moment crític» per a la investidura com a president de Pedro Sánchez i va subratllar que volen que sigui el juliol perquè «el país funcioni des de ja. Hi ha elements suficients damunt de la taula per poder fer-la el juliol», va assegurar.

Així es va pronunciar la portaveu en una visita a València, i va insistir que «creiem que els resultats electorals són inequívocs i que no hi ha més alternativa per a aquest país que un govern que sigui presidit per Sánchez. Treballarem perquè hi hagi un govern de cooperació; crec que la proposta plantejada per Sánchez a Unides Podemos (UP) és de suficient envergadura, entitat i profunditat política per poder-hi entrar». En aquest context, va apuntar que volen que UP «s'endinsi en el contingut i a donar una resposta, perquè Espanya necessita un govern el més aviat possible». Va afegir que el país està en una conjuntura econòmica «favorable» i que Espanya té «moltíssima veu a Europa i a la resta del món», per la qual cosa considera que no tenen «temps a perdre».

La segona i la quarta setmana de juliol es perfilen com les dates més probables per al debat d'investidura de Sánchez, segons fonts del Govern i del PSOE. La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, comunicarà avui les dates triades després d'un contacte telefònic amb el cap de l'Executiu en funcions i candidat a la investidura, que romandrà almenys fins avui a Brussel·les negociant el repartiment dels principals càr-recs institucionals de la UE. Hi ha una certesa en relació amb la data: la primera votació del debat, la que requereix que el candidat reuneixi majoria absoluta i que Sánchez perdrà, haurà de caure en dimarts perquè, en cas de repetició d'eleccions, aquests comicis se celebrin en diumenge.

Per la seva banda, la portaveu del Consell de Coordinació de Podemos, Noelia Vera, va assegurar ahir que la formació lila acudirà a la nova ronda de consultes que convoqui Pedro Sánchez «amb voluntat d'acord» i esperant rebre per part del PSOE una proposta programàtica i d'equips. Mantenen que fins ara no han rebut cap proposta en ferm i que hi van amb l'expectativa d'escoltar.

Des de les files populars, l'expresident del Govern José María Aznar va carregar contra Sánchez per la seva estratègia per ser investit i va avisar que «els jocs tàctics han de tenir un límit: no estem per aquestes diversions i el que hagi de negociar, que negociï», va avisar per rebutjar l'abstenció del PP en la investidura.