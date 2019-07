Clam independentista a Estrasburg per reivindicar els escons de Junqueras, Puigdemont i Comín

Centenars de catalans ja són davant el Parlament Europeu, a Estrasburg (França), des de les 8.30 h d'aquest dimarts al matí. Convocats pel Consell per la República, s'espera que més de 6.000 persones es concentrin a les portes de l'Eurocambra per reivindicar els escons dels eurodiputats Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Toni Comín. Des de d'abans de les 8 ja s'escoltaven crits de "llibertat presos polítics" dels concentrats, coincidint amb l'entrada a l'edifici dels primers eurodiputats. Els manifestants s'hi han desplaçat després de viatjar amb 80 busos i 3 vols charter. D'altres ho han fet amb vehicles particulars. De moment, des de Waterloo mantenen la previsió que Puigdemont i Comín es desplacin fins a Estrasburg, acompanyats dels exconsellers "a l'exili" Clara Ponsatí i Lluís Puig.

L'entorn de Puigdemont no confirma a hores d'ara si els dos eurodiputats electes de Lliures per Europa participaran en els parlaments de la convocatòria. Per altra banda, l'organització també preveu reproduir un vídeo de Junqueras, president d'ERC empresonat a Lledoners, a través d'un missatge de vídeo, i que parli, entre altres, l'eurodiputat Ivo Vajgl, portaveu de la plataforma de Diàleg UE-Catalunya.

A més, s'espera que també hi participi el president de la Generalitat, Quim Torra, a través d'un vídeo, després que aquest dilluns al matí decidís quedar-se a Catalunya per la situació de risc d'incendis. El conseller d'Exteriors, Alfred Bosch, encapçala la representació de l'executiu. A la mobilització també hi haurà la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, i la vicepresidenta d'Òmnium Marina Llansansa, a més d'altres representants de les entitats sobiranistes.

La concentració ha començat oficialment a les 9 h i l'acte central tindrà lloc a partir de les 12 h i comptarà amb diversos parlaments.

Rebuig de les cautelars



Pel que fa a l'esfera judicial, el Tribunal General de la Unió Europa va rebutjar ahir a la tarda les mesures cautelars que van demanar Puigdemont i Comín, divendres passat, per ocupar l'escó d'eurodiputats a la sessió de constitució de l'Eurocambra d'avui. Amb aquesta decisió el president d'aquesta instància judicial europea s'ha negat a permetre de forma "provisional" que tots dos puguin assistir a la inauguració de la legislatura com a eurodiputats.

En concret, el tribunal argumenta que Puigdemont i Comín ja han interposat un recurs davant els tribunals espanyols per l'exigència de jurar la Constitució per esdevenir eurodiputats i que el cas "està pendent". Per tant, afirma que aquesta qüestió ha de ser resolta "per les autoritats nacionals".