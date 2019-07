El Govern aposta per un canvi estructural perquè pagesos i ramaders siguin els principals gestors del territori

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, han defensat des de Vinebre, a la Ribera d'Ebre, que més enllà de les mesures d'urgència que fan falta per gestionar el "post incendi" i reparar els danys del foc, cal una estratègia a llarg termini per reforçar la ramaderia i l'agricultura com activitats de gestió de l'entorn. "És amb la gestió que es revifa el territori i cal entendre l'agricultura i la ramaderia. no només com una activitat en sí, si no com a gestors del territori", ha apuntat Aragonès. "És el primer incendi que fa que l'opinió pública és plantegi la importància de la gestió del sector primari i això ha de ser una oportunitat", ha afegit Jordà.

El vicepresident Pere Aragonès i la consellera Teresa Jordà han sobrevolat la zona de l'incendi de la Ribera d'Ebre, el Segrià i les Garrigues i han fet també una visita sobre el terreny on han pogut parlar amb el ramader més afectat pel foc, Pere Jornet, que va perdre tot el bestiar les primeres hores del foc a la Torre de l'Espanyol.

Al final de la visita, han agraït i han donat suport a tots els efectius que han fet front en l'emergència i a aquells que continuen amb el darrer impuls per l'extinció, pendents de les revifades. "Passades les flames toca fer la valoració de danys i actuar i és el que comencem a fer, acabant els propers dies per prendre mesures per actuar", ha recordar Aragonès.

Les exploracions agrícoles i ramaderes afectades necessiten mesures urgents però també es planteja una "mirada llarga", "un nou enfoc" per revifar el territori i situar els ramaders o pagesos com a gestors de l'entorn. "Cal una molt millor gestió i aquí ens hi hem d'implicar tots", ha afegit el vicepresident. "El cop ha estat fort i la Ribera d'Ebre necessita suport i hi serem, però tant important és això com la gestió posterior. La sensibilització que hi hagut arran de l'incendi al país és una oportunitat perquè tot Catalunya faci pinya amb les Terres de l'Ebre", ha demanat.

Jordà també ha assenyalat que no pretenen fer "grans promeses i proclames" i que el Govern posarà a treballar les direccions generals amb la resta de Departaments, juntament amb els implicats i les persones que coneixen "perfectament" les Terres de l'Ebre. D'aquí n'han de sortir mesures que minimitzin els efectes de situacions com la viscuda. Com a exemples, Jordà ha avançat que el nou Pla de Ramaderia Extensiva de la Generalitat es podria aplicar per primera vegada a l'Ebre, així com incentivar els regs de suport en una zona "molt seca". "Actuacions d'aquest tipus s'han de fer 'previ a' i escoltant molt la gent que treballa aquí. Sense ells és impossible", ha dit.

La consellera d'Agricultura ha defensat els pagesos que van patir la limitació de la sega i ha recordat que en els últims anys els incendis per aquestes causes s'han reduït un 70%. "Vull posar en valor l'esforç que fan cada dia ajudant a apagar foc. La criminalització del sector agrari s'ha d'acabar de manera immediata, ja. Son un sector cabdal que hauríem d'escoltar, cuidar i fins i tot potenciar", ha afegit.