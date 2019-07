Un individu força vehicles i es masturba al seu interior

Aquest dimarts, una veïna de la localitat d'Alaró ha trobat per cinquena vegada el seu vehicle forçat, amb les seves pertinences esvalotades i una nota en el seu interior en la qual l'individu reconeix haver-se masturbat dins. Encara que aquesta vegada no hi ha hagut furt, la veïna s'ha trobat amb un paper en què es llegia "Me he hecho un pajote, adivina dónde, guapa".

La veïna, preocupada per la situació, ha declarat que "Ja són cinc vegades en què em passa això, i és molt preocupant que en aquest segle no tinguem ni seguretat i estiguem desemparats. Hi ha un depravat sexual i no s'està fent res" .

Aquest fet va ocórrer també durant els mesos de desembre i gener en què diversos vehicles, principalment de dones, es van veure forçats i amb el mateix modus operandi amb el qual s'ha actuat en aquesta ocasió, deixant restes de semen sobre la tapisseria. Tot i que els fets van ser denunciats a la Guàrdia Civil, encara no s'ha trobat el culpable.

L'alcalde de la localitat, Llorenç Perelló, afirma que "Aquest matí ens hem trobat amb aquest fet i s'ha posat a disposició de la Guàrdia Civil que és el que porta la investigació, el dijous tindré una reunió amb el cap coronel perquè es tracti aquest tema en la major brevetat possible ".