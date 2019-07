Ingressen en un centre els MENA detinguts per una agressió sexual a Canet

El jutjat de guàrdia de menors número 4 va decidir ahir que els dos menors estrangers tutelats per la Generalitat detinguts per una agressió sexual a Canet de Mar el cap de setmana ingressin en un centre en règim tancat durant tres mesos prorrogables, segons ha informat el TSJC. El Govern ja va anunciar que es presentarà com a acusació contra aquests dos joves, i també contra l'altre menor detingut per un intent d'agressió al Masnou diumenge. Per la seva banda, l'alcaldessa de Canet de Mar, Blanca Arbell, demana penes més dures per als menors que delinqueixin.