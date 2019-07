Els líders de la UE ajornen la negociació del repartiment dels alts càrrecs

Els caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea continuaran avui les negociacions per al repartiment dels alts càrrecs de les institucions comunitàries, davant les dificultats per aconseguir un equilibri satisfactori per a les tres principals famílies polítiques després de més de 24 hores de contactes bilaterals i negociacions a Brussel·les. El president del Consell europeu, Donald Tusk, va prendre la decisió de «suspendre» la cimera extraordinària que va arrencar diumenge a la capital europea i reprendre-la avui a partir de les 11h. L'ajornament respon a la necessitat de donar més temps per salvar les diferències que allunyen els populars, socialistes i liberals i mirar de trencar el punt mort en el qual es troba la situació, van explicar diverses fonts europees.