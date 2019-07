Mor un turista de 19 anys després de precipitar-se d'un cinquè pis a Lloret de Mar

Un turista britànic de 19 anys ha mort aquest dimarts a Lloret de Mar (Selva) després de precipitar-se d'un cinquè d'uns apartaments situats al carrer Joan Baptista Lambert. Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a les 6.20 del matí. El jove es trobava amb uns amics al balcó d'un dels apartaments quan hauria perdut l'equilibri, ha caigut al buit i s'ha precipitat a la zona de la piscina. Els serveis sanitaris han intentat reanimar-lo però no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació però la principal hipòtesi és que es tracta d'una mort accidental i, per ara, es descarta que sigui un cas de 'balconing'.

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació però les primeres diligències, les declaracions de testimonis i l'exploració forense apunten que es tracta d'una mort accidental i es descartaria un cas de balconing.