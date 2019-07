El Parlament de les Dones denuncia la desigualtat i demana quotes

L'hemicicle, la mesa i la tribuna de convidats del Parlament van ser ahir, dilluns, excepcionalment ocupats únicament per dones, una imatge contra la desigualtat carregada de simbolisme que va anar acompanyada d'una declaració no vinculant en la qual reclamaven quotes en els llocs de decisió.

El Parlament de les Dones, la iniciativa per la qual el ple de la cambra catalana ha estat ocupat per un dia únicament per diputades i representants d'entitats feministes, va advocar per «un sistema de quotes que garanteixi almenys el 50% d'alts càrrecs» a l'esfera pública i privada.

La declaració, aprovada per àmplia majoria a mà alçada i que ja havia estat prèviament consensuada, aborda també altres assumptes com l'educació, la violència masclista, l'accés a la salut reproductiva i la bretxa salarial.

El text reclama mesures per superar el «sostre de vidre» al qual s'enfronten les dones i la «regulació del compliment efectiu» de mecanismes que tendeixen a la paritat, com les llistes cremallera en les candidatures polítiques.

Sobre la salut sexual i reproductiva, es demana «accés universal i gratuït» a l'avortament, l'anticoncepció i els serveis de fertilitat.

Pel que fa a l'educació, s'advoca perquè el sistema no sigui «un mer transmissor» de la «societat patriarcal» i es lamenta que quan es parli de cultura i educació «l'androcentrisme segueixi sent dominant en tots els àmbits del saber».

D'altra banda, la violència contra les dones és el capítol més extens de la declaració, que exigeix la modificació de la llei del 2008 sobre violència masclista per incloure la «violència institucional».

El document assenyala que les dones víctimes de violència masclista no haurien d'haver d'esperar per llei a ser ateses més de quinze o vint dies, amb serveis especialitzats, i amb especial atenció a les menors i també a les dones immigrants.

Una de les intervencions més aplaudides va ser la de la diputada d'ERC Jenn Díaz, que va tenir unes paraules per a la víctima de violació del conegut cas de La Manada: «Nosaltres et crèiem des del primer moment». Malgrat ser una sessió dedicada exclusivament a les dones, el Parlament no va poder abstreure's, ni tan sols durant les dues hores que va durar la sessió especial, del debat català sobre l'independentisme.

La «presidenta» del Parlament de Dones, la secretària quarta de la mesa, la bagenca i alcaldessa de Sant Vicenç de Castellet, Adriana Delgado (ERC), va voler tenir un record per a l'expresidenta de la institució en presó preventiva pel judici de l'1-O, Carme Forcadell.

De la seva banda, la diputada de Ciutadans Noemí de la Calle es va referir a l'«assetjament colpista» que havia sofert la secretària judicial de l'escorcoll a la seu d'Economia el 20 de setembre del 2017, Montserrat del Toro. De la Calle també va voler destacar el fet que la seva col·lega de partit, Inés Arrimadas, actualment portaveu de la formació taronja, fos la primera dona a guanyar unes eleccions al Parlament de Catalunya (2017).

La iniciativa d'ahir a la cambra catalana, del president del Parlament, Roger Torrent, s'inspira en sessions que ja han tingut lloc abans a Montenegro, Portugal i Sud-àfrica, i coincideix amb el vint-i-cinquè aniversari de la IV Conferència Mundial sobre les Dones de Pequín.

El primer «ple» del Parlament de les Dones, en l'organització i preparació de textos i debats del qual s'ha involucrat el Consell Nacional de Dones de Catalunya, va acabar amb càntics de «visca, visca, visca, la lluita feminista».

Al Parlament de Catalunya hi ha 59 diputades de 135 escons, un 43% de l'hemicicle, amb Catalu-nya en Comú-Podem (62%) al capdavant de proporció femenina i el PPC a la cua (25%). El 1980, en la primera legislatura del retorn de la democràcia, hi havia només 7 dones a la cambra catalana.

A més de Forcadell, també va ser presidenta del Parlament Núria de Gispert (Unió Democràtica de Catalunya) entre el 2010 i el 2015.