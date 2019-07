Salvini recomana a Espanya que faci tornar el vaixell d'Open Arms o ho farà ell «amb bones maneres»

El ministre de l'Interior d'Itàlia, Matteo Salvini, ha recomanat a Espanya que faci tornar el vaixell d'Open Arms sota l'amenaça de fer-ho ell mateix "amb bones maneres". L'alt dirigent italià s'ha pronunciat d'aquesta manera a través d'un missatge de Facebook en resposta a un text previ de l'ONG a la mateixa xarxa social en què aquesta considerava "racistes i feixistes" algunes lleis d'alguns països de la UE i recordava que les convencions internacionals hi són, precisament, per combatre-les. "El dret internacional es pot definir com el dret de la comunitat d'estats i, per tant, està per sobre d'ella i dels seus sistemes jurídics interns. Les convencions internacionals van néixer precisament per acusar les lleis nacionals racistes i feixistes", deia Open Arms. Salvini hi ha contestat: "Com s'ho permeten, aquests "senyors"???".

Salvini s'ha sentit al·ludit pel missatge d'Open Arms després que el govern italià hagi aprovat un decret sobre seguretat –impulsat precisament pel líder de la Lliga Nord- que prohibeix l'entrada a aigües italianes als vaixells que portin persones rescatades al mar.

És en virtut d'aquest decret que es va detenir la capitana del Sea Watch, Carola Rackete, que va entrar sense permís al port de Lampedusa amb migrants rescatats a bord.