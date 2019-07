El Tribunal Constitucional avala l'aplicació del 155 a Catalunya

El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha acordat per unanimitat rebutjar la pràctica totalitat dels recursos presentats pel Parlament de Catalunya i Unides Podem i avalar l'acord del Senat del 27 d'octubre del 2017 que donava llum verda a l'aplicació de l'article 155 per part del govern espanyol a Catalunya i a les mesures concretes de la intervenció. Els magistrats avalen "totes les disposicions que s'han dictat, sense solució de continuïtat, en desenvolupament o com a complement o addició de les mesures" del 155 i només consideren inconstitucional un punt del pla del govern espanyol que establia que es considerarien invàlides les disposicions del Govern o del Parlament publicades al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) que no obtinguessin abans el vist i plau previ de l'executiu espanyol.

El TC respon d'aquesta manera els recursos que 50 diputats de Podem i el Parlament de Catalunya van presentar el desembre del 2017 i el gener del 2018, respectivament. La sentència estableix un precedent jurídic sobre els límits de l'aplicació del 155 i també sobre la intervenció que l'executiu espanyol va fer no només al govern de la Generalitat –amb el cessament del president i dels consellers i la seva substitució pels ministres de l'execuitiu- sinó el veto al Parlament de Catalunya.

Podem i el Parlament demanaven que es consideressin inconstitucionals les mesures que l'executiu espanyol va aprovar al Consell de Ministres el 21 d'octubre del 2017 i posteriorment va incloure a l'acord que el ple del Senat va aprovar el 27 d'octubre. Es tractava d'un document de 21 pàgines que entre altres establia –a més de la substitució del Govern i les limitacions al Parlament- el control dels Mossos i de les finances de la Generalitat per part del govern espanyol.

Malgrat que el Tribunal Constitucional encara no ha fet pública la sentència, fonts d'aquesta institució apunten que la sentència avalarà un dels punts polèmics dels recursos: la limitació de les funcions del Parlament de Catalunya, que va veure's sotmès al control d'una "autoritat" designada pel govern espanyol que podia vetar o suspendre la tramitació d'iniciatives i que tenia prohibit convocar un debat d'investidura.

Els magistrats només estimen parcialment el recurs de Podem en un punt menor i declara inconstitucional l'apartat E.3 de les mesures aprovades pel Consell de Ministres i el Senat per a l'aplicació del 155. Aquest punt establia que la publicació al DOGC "sense autorització" del govern espanyol "determinarà la falta de vigència de la disposició normativa corresponent, així com la falta de validesa i efectes de la resolució, acte o acord objecte de publicació".