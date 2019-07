El TSJC anul·la la proclamació de l'alcalde de Reus per la negativa de la CUP a acatar la Constitució

La sala contenciosa-administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anul·lat aquest dimarts l'elecció i proclamació de Carles Pellicer (JxCat) com a alcalde de Reus per la negativa dels tres regidors de la CUP de jurar o prometre acatar la Constitució. Pellicer va ser elegit pels vots de la seva formació i ERC, mentre els tres cupaires van fer un vot nul, ja que van escriure el nom de Noemí Llauradó, cap de llista d'ERC que no es va presentar a la investidura arran del pacte amb Junts. El recurs el va presentar el cap de llista de Vox a la ciutat i número 2 de la formació a la demarcació.

Segons l'entitat espanyolista Impulso Ciudadano, la sentència deixa clar que per accedir al càrrec de regidor s'ha d'acatar expressament la Constitució i, que no poden participar en la constitució de les corporacions locals i en les eleccions d'alcaldes els que "se situïn al marge de la legalitat constitucional", com ha passat amb els tres regidors de la CUP de Reus que es van negar obertament a jurar o prometre la Constitució, manifestant que simplement acataven el procediment forçats i obligats per la Junta Electoral Central.

En aquest sentit, l'entitat celebra la interpretació que ha fet el TSJC, que ha considerat que aquests electes no haurien d'haver participat en la votació per a l'elecció de l'alcalde, que va tenir lloc a la mateixa sessió constitutiva, i ha procedit a la seva invalidació.

En relació a les fórmules utilitzades per altres electes independentistes de Reus, que complementaven la promesa d'acatament a la Constitució amb expressions aparentment incompatibles com l'adhesió als valors de la República catalana o la independència de Catalunya, Impulso Ciudadano considera que la sala ha adoptat un criteri "molt flexible", en el sentit que aquestes fórmules "amaguen un evident frau de llei".

A la vista de l'anterior, reclamen que els càrrecs electes de Reus acceptin la interpretació efectuada pel tribunal, que exigeix l'acatament clar del text constitucional, de manera que la defensa de qualsevol legítim anhel polític només pugui realitzar-se per la via de la legalitat.

Alhora, consideren pertinent simplificar la fórmula d'acatament i establir un procediment reglat que es limiti al compromís escrit del jurament o promesa de compliment pels electes i que eviti expressions fraudulentes o inadequades que contravinguin el principi de submissió dels poders públics a l'ordenament jurídic.

Impulso Ciudadano assegura que manté una actitud ferma en defensa de la netedat dels processos electorals, "cosa que exigeix un comportament neutral per part de les institucions públiques". En aquesta línia, han assessorat candidats de diverses formacions que s'han posat en contacte amb l'entitat "preocupats per la protecció dels drets i valors constitucionals". Els seus serveis jurídics procediran a l'estudi de la sentència per si fos pertinent la interposició de recurs d'empara perquè el Tribunal Constitucional tingui ocasió de delimitar si són ajustades o no a dret totes les fórmules utilitzades.