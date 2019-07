La CUP acorda adoptar una actitud «més propositiva» pel que fa al Govern

La CUP aposta en la seva nova ponència estratègica per adoptar una actitud «més propositiva» respecte al Govern, cosa que comporta deixar enrere l'actual tàctica de «bloqueig parlamentari» a l'Executiu de JxCat i ERC «sense abandonar la crítica contundent quan calgui».

Aquest canvi d'actitud s'explicita en el contingut de la ponència base que la militància de la CUP ja està debatent internament, i que porta per títol «Combatem la resignació, preparem-nos per tornar».

En el document, que serà votat i possiblement aprovat en l'Assemblea Nacional que tindrà lloc el 14 de juliol a Celrà (Gironès), la CUP s'obre a promoure canvis d'estratègia amb l'objectiu de «generar nous escenaris d'entesa per exercir l'autodeterminació i la sobirania econòmica i popular».

Amb la mirada fixada en els recents fracassos electorals de la formació anticapitalista, que l'han deixat amb només quatre diputats al Parlament i sense representació en ajuntaments de grans capitals com el de Barcelona, la CUP vol redefinir la seva estratègia i adoptar una posició més pragmàtica.

La ponència, que ha estat elaborada conjuntament pels membres del secretariat nacional, del grup parlamentari i també altres militants, reafirma, no obstant això, l'aposta de la CUP per «la desobediència civil i institucional» a fi de «trencar les costures del règim del 78».



Via negociadora

La CUP adverteix, en aquest sentit, sobre la via negociadora empresa per JxCat i ERC, que «l'autodeterminació no vindrà donada per un pacte amb l'Estat, a menys que el règim es col·lapsi i/o la comunitat internacional ho forci». Mentre això no passi, s'indica, la CUP advoca per «tensar els límits del règim, de la UE i de les altres institucions per garantir drets i construir sobiranies».

Els anticapitalistes consideren que el municipalisme segueix sent un instrument clau per teixir sobiranies, i preconitza una aliança dels pobles d'Europa i del Mediterrani en defensa de la democràcia i contra l'austeritat econòmica.

En clau interna, la CUP es proposa obrir «un procés participatiu per renovar els òrgans nacionals» i advoca per la construcció d'equips equilibrats «per portar a terme un treball polític i organitzatiu estable que permeti aplicar els acords que sorgeixin de l'assemblea».