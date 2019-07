Dos-cents bagencs acompanyen el clam independentista a l'Eurocambra

arxiu particular

Un grup de bagencs que ahir van participar en la manifestació arxiu particular

Més de 150 persones del Bages van participar ahir a Estrasburg en la manifestació de denúncia de l'exclusió de Carles Puigdemont, Toni Comín i Oriol Junqueras de la sessió constituent del Parlament Europeu.

La majoria dels manifestants independentistes de les comarques centrals van arribar a Estrasburg repartits en tres autocars. Alguns activistes van fer-ho en avió i en cotxe.

Josep Juanola, membre del secretariat de l'ANC, va explicar ahir a Regió7 des d'Estrasburg que tothom qui va participar en la manifestació estava «molt content», tot i que va saber-los greu que Puigdemont i Comín decidissin a última hora no desplaçar-se a la ciutat francesa. Juanola també va celebrar que l'acte estigués «molt ben organitzat. Hi havia pantalles gegants i el so se sentia molt bé. Tothom va poder seguir les intervencions», va detallar Juanola.

Per la seva part, Toni Cornudella, també membre del secretariat de l'entitat independentista, va afirmar que ahir va quedar palès que «dos milions i mig de vots no són representats al Parlament Europeu». Cornudella va explicar que la gent «estava molt animada», tot i que «hi havia amargor» per l'absència de Puigdemont, Comín i Junqueras a l'Eurocambra.

Pel que fa als veïns d'Estrasburg amb qui va poder parlar, Cornudella va explicar que la majoria «havien sentit a parlar del cas català, sense ser conscients, però, de les dimenions del moviment i les manifestacions».

Finalment, el fotògraf artesenc Ramon Creus, que va participar en la protesta, va celebrar el desenvolupament de la manifestació i que alguns eurodiputats (vegeu la pàgina 20 d'aquest diari) «es mullessin» públicament a favor dels polítics catalans.