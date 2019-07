Un eurodiputat alemany denuncia la «vergonya»

L'eurodiputat alemany del Die PARTEI Martin Sonneborn, que ahir va asseure's al costat dels seients buits simbòlics de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Toni Comín, va criticar-ne l'absència. «És una vergonya», va dir en declaracions a l'ACN. Sonneborn va quedar «molt sorprès» que Puigdemont no hi fos i que l'Eurocambra no el deixi «anar a treballar» a Estrasburg. Per això, va anunciar que posarà «dues banderes independentistes» al seu costat perquè als seus «companys» no se'ls «permet fer política» al Parlament Europeu. «Ja no vivim en un imperi espanyol, sinó en una Unió Europea democràtica», va defensar. Així, va recordar que ell mateix no ha hagut de jurar la constitució a Alemanya per poder esdevenir eurodiputat.