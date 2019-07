El Parlament es constitueix entre queixes pel silenci de Tajani

El Parlament Europeu va celebrar ahir la seva sessió constitutiva sense la presència de Carles Puigdemont, Toni Comín i Oriol Junqueras, i amb milers de manifestants independentistes protestant a la porta. Durant l'obertura de la legislatura, el president sortint, Antonio Tajani, va assegurar que no es podia debatre de cap qüestió que no fos l'elecció del futur president, però l'eurodiputat irlandès Matt Carthy va queixar-se per l'absència dels tres líders catalans. «Desafortunadament, alguns han tingut denegat l'accés a la cambra, tres representants del poble català han vist negat el seu dret a representació», va dir l'irlandès, del Sinn Féin. Segons Carthy, «si l'Eurocambra no valora els vots dels catalans, la seva credibilitat es veurà perjudicada».