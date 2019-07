Puigdemont demana que es corregeixi la deriva de «repressió i regressió»

L'eurodiputat electe de Lliures per Europa Carles Puigdemont va demanar ahir a la nova presidència de l'Eurocambra que corregeixi la «deriva de repressió i regressió» de l'anterior mandat, liderat per Antonio Tajani.

En un missatge de vídeo gravat que va fer arribar a l'acte central de la concentració independentista d'Estrasburg, a les portes del Parlament Europeu, ahir al migdia, l'expresident va constatar que la mobilització és la «prova de l'èxit» d'haver aconseguit que Europa «hagi hagut d'intervenir» al conflicte.

Per la seva part, Comín va assenyalar que «Espanya té por, però nosaltres no».

L'eurodiputat electe d'ERC Oriol Junqueras va advertir els ciutadans demòcrates europeus que a Catalunya es disputa una «batalla» pels drets fonamentals. L'ex-europarlamentari republicà Jordi Solé va llegir una carta que va fer arribar el president d'ERC des de la presó de Lledoners i que va llegir a l'escenari durant l'acte central de la concentració independentista d'ahir al migdia a Estrasburg (França), a les portes del Parlament Europeu.

Junqueras va afirmar que Catalunya pot tornar a ser «punta de llança» en la lluita per la democràcia i la llibertat. A més, va demanar a la ciutadania europea que no miri «cap a una altra banda» perquè els catalans són «aliats» en la construcció de l'Europa dels drets i les llibertats. Junqueras va reivindicar a la carta els pares fundadors de la Unió Europea, i va afirmar que ahir, després de la constitució de l'Eurocambra, «no acaba res» sinó que s'inicia una «nova etapa» en la causa per internacionalitzar el procés.