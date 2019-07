Xina diu que les accions dels manifestants a Hong Kong són un «clar desafiament»

Les autoritats de la Xina van assegurar ahir que les accions dels manifestants a Hong Kong, on es van atrinxerar a l'Assemblea Legislativa i van fer onejar banderes de l'antiga colònia britànica de Hong Kong, suposen un «clar desafiament» per a la fórmula «un país, dos sistemes» del Govern xinès, segons va informar la cadena de televisió estatal.

Un representant de l'Oficina d'Assumptes de Hong Kong va condemnar la violència i les accions d'alguns dels manifestants i va expressar que Pequín dona suport al Govern de Hong Kong perquè porti els responsables davant la Justícia.

D'altra banda, el diari xinès Global Times ha demanat «tolerància zero» amb els manifestants. «Per arrogància i ràbia els manifestants han mostrat una completa falta de respecte per la llei i l'ordre», assenyala en un editorial el periòdic, que és publicat pel Partit Comunista de la Xina. «La societat xinesa és plenament conscient que una política de tolerància zero és el que fa falta per fer front al comportament destructiu que hem presenciat. D'una altra forma, sense aquesta política, seria com obrir la caixa de Pandora», continua el text.

Per la seva banda, la líder de Hong Kong Carrie Lam va criticar ahir la violència dels manifestants de l'oposició i va recalcar que el polèmic projecte de llei d'extradició «no tornarà».

Les tensions a Hong Kong han augmentat durant les últimes setmanes arran de les protestes contra el projecte de llei d'extradició a la Xina. Al llarg de la jornada de dilluns la policia va fer ús de gasos lacrimògens per sufocar centenars de persones que van ocupar l'Assemblea de la regió administrativa especial.

Dilluns al matí, unes 550.000 persones van participar en una manifestació de celebració de la devolució de Hong Kong a la Xina entre Victoria Park i el carrer Chater, al centre de la ciutat.

Els manifestants van romandre tota la nit a la zona amb la intenció d'iniciar les protestes a les 8.00 hores (hora local) per manifestar el seu rebuig a la cerimònia celebrada dilluns amb motiu del vint-i-dosè aniversari de la devolució de Hong Kong a la Xina.

La proposta de llei planteja la possibilitat d'extradir a la Xina alguns detinguts a Hong Kong, en el que els seus detractors consideren que és una possible amenaça per a la seguretat dels arrestats, atesa la precària situació dels Drets Humans al gegant asiàtic.