La Generalitat va deixar d'ingressar 10.695 milions el 2017 per beneficis fiscals

La Generalitat va deixar d'ingressar el 2017 un total de 10.694,9 milions d'euros per l'impacte dels beneficis fiscals, segons un informe de l'administració catalana.

La secretària d'Hisenda de la Generalitat, Marta Espasa, va comparèixer ahir al Parlament per presentar aquest informe sobre l'impacte dels beneficis fiscals en els pressupostos de la Generalitat des del 2014. L'anàlisi posa de manifest que des del 2014 l'impacte potencial d'aquests beneficis fiscals s'ha mantingut estable al voltant dels 10.500 milions d'euros a l'any, ha informat el departament d'Economia en un comunicat. En el cas del 2017, aquells 10.694,9 milions d'euros que es van deixar d'ingressar equivalen a una tercera part de la recaptació potencial de la Generalitat per a aquell exercici. El gruix d'aquells beneficis fiscals correspon a la normativa estatal, donada l'«escassa autonomia tributària de la qual disposa Catalunya per dissenyar la seva política fiscal», va comentar Espasa.