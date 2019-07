El Govern creu que Borrell internacionalitzarà el cas català com a responsable d'exteriors de la UE

La consellera Meritxell Budó va dir ahir que el ministre d'Afers Exteriors en funcions, Josep Borrell, «pràcticament només parla de Catalunya» i va considerar que la seva elecció com a alt representant d'Exteriors de la UE contribuirà a donar a conèixer el cas català: «La internacionalització la portarà a càrrec ell des d'Europa». Borrell serà el nou líder de la diplomàcia europea. Budó creu que ara «el conflicte català definitivament deixarà de ser una causa interna per passar a ser una causa que es posarà a debat i discussió en l'àmbit europeu». Budó assegura que Borrell «s'ha caracteritzat per encendre focs allà on passa i generar conflictes diplomàtics». També va constatar que «una de les darreres accions» de Borrell com a ministre haurà estat recór-rer a la justícia la reobertura de les delegacions de la Generalitat a Londres, París i Berlín. Borrell, per la seva banda, va negar que recór-rer les delegacions sigui judicialitzar la política, ja que, va dir, en un Estat de dret cal avisar els tribunals si una administració incompleix la llei. «Hi ha coses que no són competència de la comunitat autònoma, sinó que són un instrument al servei de la propaganda proindependentista», va dir a Ser Catalunya. També va negar que la seva futura responsabilitat li doni més força per combatre l'independentisme. «El representant de la UE per a política exterior i de defensa no s'ocupa dels problemes interns dels estats».