Mor una persona a causa de l'erupció sobtada del volcà Stromboli

Almenys una persona va morir i dues més van resultar ferides ahir per l'erupció del volcà Stromboli, situat en l'homònima illa italiana. D'acord amb La Repubblica, el difunt és un turista que es trobava en el lloc i que va ser impactat per diverses roques expulsades pel volcà durant l'erupció. El turista, de nacionalitat italiana, s'havia acostat al cràter amb un amic de nacionalitat brasilera. L'erupció va tenir lloc per sorpresa i va provocar diversos incendis a la zona occidental de l'illa, situada al nord de Sicília. Stromboli és considerat un dels volcans més actius del planeta.