El socialdemòcrata italià David Maria Sassoli presidirà el Parlament Europeu

El socialista italià David Maria Sassoli serà el nou president del Parlament Europeu durant els pròxims dos anys i mig i relleva així el també italià del PPE Antonio Tajani, després de guanyar per majoria absoluta en segona ronda la votació celebrada aquest dimecres en la sessió plenària a Estrasburg. Sassoli va sumar ahir el suport de 345 diputats, amb els quals va superar per poc la majoria absoluta, que en segona volta estava fixada en 332 dels 662 vots vàlids emesos.

En segon lloc va quedar el candidat dels Conservadors i Reformistes, el txec Jan Zahradil, amb 160 vots; seguit de la copresidenta dels Verds europeus, l'alemanya Ska Keller, amb 119 vots, i de l'espanyola d'Unides Podem Sira Rego, que en va sumar 43.

Es compleix així la «recomanació» llançada el dia anterior de la votació pels caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea que aquesta institució sigui presidida en la nova legislatura per un eurodiputat de la família socialdemòcrata europea, amb la finalitat d'ajustar-se als equilibris que van acordar els líders en la negociació del repartiment d'alts càrrecs de la Unió Europea.

Aquest senyal va provocar un gran malestar a l'Eurocambra pel que els grups interpreten com una greu ingerència de les capitals en una institució que ha de ser independent i, de fet, el resultat de les negociacions entre els Vint-i-vuit ha provocat fortes tensions dins de les seves famílies polítiques europees.

De fet, Sassoli no comptava només amb el suport del seu grup, els Socialistes i Demòcrates (S&D), sinó també amb el del Partit Popular Europeu i del Liberals europeus, la qual cosa hauria d'haver-li assegurat 442 vots. No obstant això, va aconseguir el càr-rec amb un suport inferior i en segona volta, perquè en la primera ronda no va aconseguir la majoria absoluta.

En la pugna per la presidència no figuraven ni el Partit Popular ni els Liberals, ja que donen suport als socialistes i perquè el candidat del PPE a presidir la Comissió Europea, l'alemany Manfred Weber, que va ser vetat pels líders per a l'Executiu comunitari, aspira a ser el relleu de Sassoli a meitat de legislatura, d'aquí dos anys i mig, com a part del que s'ha acordat en el repartiment d'alts càrrecs.

Nascut a Florència el 1956, Sassoli va ser periodista abans d'entrar en política. Els seus primers treballs van ser per a mitjans escrits, inclòs Il Giornale, i va iniciar la carrera televisiva el 1992 a la RAI, on arribaria a ser subdirector de la primera edició del telenotícies entre el 2006 i el 2009. Aquest any, va ser elegit eurodiputat pel Partit Democràtic, del qual seria el seu cap de files a l'Eurocambra aquesta legislatura. El 2013 va intentar, sense èxit, ser candidat pel seu partit a l'alcaldia de Roma, després de la qual cosa seria re-elegit per al Parlament Europeu el 2014. En la legislatura passada, Sassoli va ser un dels vicepresidents de l'Eurocambra.

Sassoli va dir, en ser escollit, que la seva porta «està sempre oberta» per al diàleg. En resposta a una pregunta sobre les diverses crisis que pot haver d'afrontar la nova legislatura en què es mencionava explícitament la situació dels eurodiputats independentistes catalans i el Brexit, Sassoli va apostar per «buscar solucions als problemes tots junts». «El president del Parlament ha de dialogar amb tothom», va dir. «Tothom qui em coneix sap que soc un home de diàleg», va concloure.