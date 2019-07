Si has comprat en un d'aquests webs, avisa la policia

La Policia Nacional va desarticular aquest dijous un complex entramat liderat per una parella de vint anys que va arribar a estafar almenys 2.400 persones des d'una quarantena de pàgines web que simulaven vendre amb descomptes productes tecnològics com telèfons mòbils i tablets. El frau està valorat en uns 900.000 euros, amb víctimes que van arribar a tenir pèrdues de fins a 40.000 euros a causa de que la xarxa va obtenir els seus comptes bancaris.



Després d'aquestes detencions, la policia ha sol·licitat que es bloquegin 39 pàgines web fraudulentes que es valien de la tècnica coneguda com a 'vishing', estafes de 'phishing' que es fan per telèfon per aconseguir que les víctimes revelin informació crucial de caràcter financer o personal. Els agents han alertat els usuaris que si han comprat alguna vegada en alguna d'aquestes pàgines avisin per correu al cos.





??¡OJO! Si has comprado en alguna de estas? páginas y has sido víctima de esta estafa,

envíanos un correo?? a? fraudesinternet@policia.es

Asunto? ISCAM



L'organització desmantellada duia a terme una segona estafa, ja que les persones que realitzaven la compra a través de les web eren després contactades per via telefònica i, en molts casos, oferien les seves dades bancàries.La xarxa, tots espanyols, que pensaven que estaven accedint al lloc web original. Després de realitzar la compra d'algun dels productes oferts i efectuar el pagament mitjançant transferència bancària, el comprador ni rebia l'article suposadament adquirit ni li era reemborsat l'import.L'organització criminal investigada era conscient de la necessitat de configurar una àmplia xarxa de comptes corrents on rebre els ingressos, donar d'alta línies telefòniques, registrar dominis o contactar amb dissenyadors de webs, actuacions prèvies per iniciar la seva fraudulenta activitat. Tot això alhora que preservaven les identitats dels seus màxims responsables.