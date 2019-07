JxCat assegura que tot el que siguin acords per l'autodeterminació de Catalunya seran benvinguts

El portaveu de JxCat, Albert Batet, va assegurar ahir que tot el que siguin acords que reconeguin el dret a l'autodeterminació de Catalunya seran «benvinguts». En declaracions als mitjans, Batet va apostar per respectar els valors de l'1-O, el diàleg i el pacte. Batet va referir-se així a la proposta del president del Parlament, Roger Torrent, d'un «pacte de claredat» per a la «celebració d'un referèndum».

Això sí, Batet va avisar ERC que no trobarà JxCat en tot el que sigui un «retrocés», com ara la possibilitat d'un avançament electoral a Catalunya o bé els pactes postelectorals «que no responguin als valors de l'1-O». El representant de JxCat va fer aquestes declaracions després de reunir-se amb el president de la Generalitat, Quim Torra, en el marc de les trobades amb partits i entitats per pactar una estratègia unitària.

Pel que fa a la trobada amb el cap del Govern, JxCat va traslladar-li que la resposta a la sentència del judici de l'1-O ha de ser «de país», «unitària», «transversal», «no improvisada» i amb «tota la força que es pugui». Durant la reunió, la formació va recordar que en tots els processos electorals des de l'1-O «hi ha hagut victòries independentistes» i que la cambra catalana té una majoria en aquest sentit.