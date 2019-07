L'exalcalde de Molins i alt càrrec de Torra defensa davant del jutge el seu suport a l'1-O

El director de l'Oficina del President de la Generalitat, Joan Ramon Casals, va defensar ahir davant del jutge que com a alcalde de Molins de Rei tenia l'obligació de facilitar el referèndum de l'1-O, perquè la votació no era delicte i emanava d'un mandat del Parlament. Casals, home de confiança del president català Quim Torra, va declarar com a investigat davant del jutge de Sant Feliu de Llobregat que instrueix la querella per desobediència que la Fiscalia va presentar contra ell, per donar suport a l'1-O quan era alcalde de Molins de Rei pel PDeCAT, segons fonts jurídiques. L'exalcalde, que va deixar l'Ajuntament el mes de gener passat després de ser nomenat per Quim Torra director de l'Oficina del President, va acudir a declarar, acompanyat per desenes de manifestants, convocats per l'ANC i Òmnium Cultural, i dirigents polítics de JxCat, com la diputada Anna Tarrés i el senador Josep Lluís Cleries.