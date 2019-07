Òmnium defensa la desobediència civil si hi ha vulneració de drets

El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, va defensar ahir «la legitimitat» d'utilitzar a Catalunya «la desobediència civil» en un context «de greu vulneració de drets fonamentals que es produeix a l'Estat espanyol», i que «no únicament pateix l'independentisme». A l'acte d'obertura de les Jornades sobre la Desobediència Civil, organitzades per Òmnium al Born Centre Cultural de Barcelona, Mauri va explicar que durant els 50 anys d'existència de la seva entitat «ha hagut d'afrontar diverses etapes de repressió». Va recordar, en aquest sentit, que encara que Òmnium va néixer el 1961, poc després va ser il·legalitzada pel franquisme durant diversos anys per desafiar la prohibició de fomentar i ensenyar la llengua catalana, «la qual cosa no va impedir que seguíssim treballant amb els mateixos objectius des de la clandestinitat». Diverses dècades després, va afegir Mauri, «Òmnium torna a patir una època d'intensa repressió de l'Estat espanyol, la qual cosa comporta haver hagut d'afrontar multes per valor de 400.000 euros, el segrest de la nostra revista, registres de la Guàrdia Civil, i, sobretot, els més de 20 mesos d'empresonament de Jordi Cuixart».