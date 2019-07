El PSC i JxCat acorden governar junts la Diputació de Barcelona amb una presidència socialista

El PSC i JxCat han arribat a un acord per governar junts la Diputació de Barcelona. El pacte inclou que la presidència que deixarà l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, serà per als socialistes, tot i que no se'n concreta el nom. Totes dues formacions sumen 23 diputats, 16 dels socialistes i 7 dels postconvergents, i no arriben a la majoria absoluta.

Per escollir president o presidenta de l'ens es necessita majoria absoluta en primera volta, però en una segona votació només és necessari obtenir majoria simple, és a dir, més vots a favor que en contra. L'acord preveu la participació de les dues formacions al govern de l'ens. El Consell Nacional del PSC delegarà aquest dissabte en la permanent de la comissió executiva del partit la designació del candidat a la presidència. Aquest pacte és similar al del Consell Comarcal de l'Anoia, encara que en aquest cas la presidència se la queda JxCat.