Sánchez es reunirà dimarts amb Iglesias per abordar la investidura

El president del Govern espa-nyol en funcions, Pedro Sánchez, es reunirà amb el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, dimarts que ve a les 12 del migdia. Justament una setmana abans de la votació al Congrés de la investidura de Sánchez, ja que el ple està previst per al 22 i 23 de juliol.

La reunió entre els dos líders tindrà lloc després que el líder de Podem hagi proposat sotmetre a votació un acord de govern de coalició entre Podem i els socialistes.

Iglesias va insistir ahir en la creació d'un govern de coalició entre el PSOE i Podem, i va mostrar-se convençut que si Sánchez «no recapacita ara ho farà després».

Segons Iglesias, Sánchez al final «rectificarà» i no cometrà la «irresponsabilitat» de portar els espanyols a unes noves eleccions. En declaracions a la premsa, va afirmar que Podem ja «s'ha mogut» perquè està disposat a «negociar un govern de coalició», i al final l'acord entre les dues formacions «anirà bé». «Tard o d'hora», va dir, el PSOE negociarà amb Podem «un govern de coalició» com ha fet a algunes comunitats autònomes. «Crec que acabarà passant», va argumentar, perquè «estem essent sensats i coherents».

Segons Iglesias, Sánchez «cometria un error» si optés per repetir eleccions: «Si Sánchez i el PSOE porten el país a una repetició electoral els ciutadans no ho entendrien» i «no crec que cometin una irresponsabilitat d'aquest tipus».

Iglesias va assegurar que per a la seva formació «això no va de cadires», però «hi ha una certa obsessió per les cadires per part del PSOE, que no en vol deixar anar ni mitja».

«Crec que l'obligació dels progressistes és posar-nos d'acord amb una solució sense menystenir els gairebé 4 milions de ciutadans que van votar Podem i que tenen dret a veure's representats amb proporcionalitat que correspon al govern», va explicar el líder de Podem.