El Suprem no consultarà el TJUE sobre la immunitat de Puigdemont

El Suprem ha rebutjat la petició de Carles Puigdemont i Toni Comín, europarlamentaris electes, per adherir-se a la consulta plantejada al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), en relació amb el cas d'Oriol Junqueras, sobre els privilegis i les immunitats de la UE.

El tribunal del procés ha dictat una providència en què acorda que «no procedeix» tenir per formulades les al·legacions de Puigdemont i Comín sobre la necessitat d'elevar qüestions prejudicials presentades per la defensa de l'exvicepresident mentre que «no són part personada davant la Sala, ni se'ls ha efectuat cap trasllat» sobre aquesta qüestió.

Els magistrats van elevar dilluns una qüestió prejudicial al TJUE perquè aclareixi l'abast de la immunitat de Junqueras, a qui va impedir sortir de presó per complir amb els tràmits necessaris per adquirir la plena condició d'eurodiputat. Prèviament, havia consultat a les acusacions sobre la necessitat de plantejar l'esmentada qüestió a Europa, moment en què Puigdemont i Comín van aprofitar per presentar el 28 de juny un escrit d'al·legacions al Suprem per adherir-se a la petició de Junqueras. Els polítics a Brussel·les van sol·licitar al Tribunal Suprem que preguntés al TJUE sobre la imposició de jurar o prometre la Constitució presencialment a Madrid per accedir a l'acta d'eurodiputat –que tots dos van rebutjar– i per l'abast de la immunitat parlamentària.

Puigdemont i Comín pretenien sumar-se a la consulta de Junqueras al TJUE quan ja existeix un procediment obert relacionat amb ells en el tribunal europeu, que el dia 1 passat va rebutjar la petició de Puigdemont i Comín de mesures cautelars contra la decisió del Parlament Europeu d'impedir el seu reconeixement com a eurodiputats. «Atès que és indiscutible que els noms dels demandants no estaven inclosos a la llista remesa per les autoritats espa-nyoles al Parlament el 17 de juny del 2019, ha d'estimar-se que, a primera vista, els demandants no havien estat declarats oficialment electes», indica el president del tribunal.