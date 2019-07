Torrent proposa a Madrid un «pacte de claredat» per fer un referèndum

El president del Parlament, Roger Torrent, va proposar ahir un «pacte de claredat» per a la «celebració d'un referèndum». Ho va fer en el transcurs d'un esmorzar informatiu, on va assegurar que aquest «pacte de claredat» hauria de permetre decidir «les circumstàncies i les condicions», i el «com i quan» se celebra un referèndum.

Torrent va advertir que ERC «no posarà cap línia vermella» per a la investidura de Pedro Sánchez com a president del govern espanyol, però «tampoc donarà un xec en blanc». Torrent va recordar que la repressió «no ha resolt cap dels reptes polítics plantejats» i va advertir que «si l'actitud de l'Estat és el bloqueig permanent, la persecució judicial i el menyspreu», la resposta del sobiranisme «no serà la resignació o l'abandonament de les seves posicions, sinó la mobilització persistent per fer que el que avui sembla impossible sigui inevitable».

Torrent va fer aquestes manifestacions en un acte on ha estat present els consellers de Treball, Chakir El Homrani, la de Salut, Alba Vergés, el vicepresident del Congrés, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, el vicepresident de la CEOE, Josep Sánchez Llibre, entre d'altres. Torrent va ser presentat per Luis López Guerra, catedràtic de dret constitucional, exmagistrat del Tribunal Europeu dels Drets Humans i exvicepresident del Tribunal Constitucional.

Torra va lamentar que després de 10 anys de conflicte l'executiu espanyol no hagi fet «una proposta» a Catalunya i va advertir que «no hi haurà solució factible que no sigui parlada». «És obvi que l'independentisme no pot imposar les seves tesis sense ser una majoria qualificada clarament contrastable», va afirmar, però també «és evident que un Estat que es vulgui democràtic no pot aspirar a retenir per la força una part significativa de la seva població».

Torrent, que va recordar que per a ERC qualsevol sentència condemnatòria és «injustificable», també va advertir que «la repressió no ens portarà a cap solució» i que cal un procés de negociació que camini cap a la solució compartida majoritàriament per la població catalana: un referèndum. El conflicte, va insistir, només es resoldrà votant «un nou marc de relacions».

Torrent també va afirmar que la resolució del TC sobre el 155 li sembla «una mostra més del tancament de l'Estat de les autonomies i la constatació que la frustració que senten molts catalans respecte a l'Estat té a veure amb la impossibilitat d'exercir el nostre autogovern». En aquest sentit, va advertir que «no serveix de res avalar el 155 per fer canviar d'opinió els catalans que van votar l'1-O» i per tant al final caldrà afrontar la situació «a una mesa de diàleg» i no «amb amenaces».

El ministre d'Exteriors i futur Alt Representant de Política Exterior i Seguretat Comuna de la UE, Josep Borrell, va rebutjar ahir la proposta de pacte de claredat per a la celebració del referèndum que el president del Parlament, Roger Torrent, va llançar en un esmorzar informatiu a Madrid. «Jo ja no sé quantes vegades cal dir-ho, quantes vegades el president del govern ha de repetir l'evidència: no existeix cap possibilitat constitucional de celebrar un referèndum».