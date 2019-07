El ciberestafador més buscat preparava un cop d'un milió

El ciberestafador més buscat a Espanya era un jove lleonès de 23 anys que residia en hotels per evitar la seva detenció i que, per mantenir el control sobre l'organització que liderava, va suplantar la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, la unitat policial que el va detenir quan precisament des d'un hotel a Madrid preparava una estafa d'un milió d'euros per al proper BlackFriday, que se celebrarà al novembre.

El cervell de la que es considera l'organització més gran dedicada a les estafes a través de la venda de productes tecnològics a Internet va arribar a tenir ingressos de 300.000 euros al mes. L'arrest el van dur a terme en un hotel cèntric de Madrid diversos agents de la Unitat de Delictes Telemàtics de la UCO en el marc de l'«operació Lupin», de la qual dijous va donar compte també la Policia Nacional, que va xifrar en almenys 2.400 el nombre d'estafats a través de webs fraudulentes.

En la majoria dels casos es tractava de compres fallides de productes electrònics com ara telèfons mòbils i consoles, encara que a l'estiu el ciberestafador també oferia aires condicionats o gasoil de calefacció a l'hivern. Ho feia a través d'una web que utilitzava el logotip d'altres de fiables per aconseguir enganyar a través de transferències bancàries i, en alguns casos, el posterior robatori i buidatge dels comptes de les víctimes.