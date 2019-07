La Generalitat acusa l'extrema dreta d'encendre la protesta al Masnou

Un grupuscle d'extrema dreta va atiar dijous a la nit les protestes contra els menors estrangers no tutelats que viuen en un centre al Masnou, segons el conseller d'Afers Socials, Chakir El Homrani, que ahir va qualificar els fets com «d¡extrema gravetat» i va anunciar que exerciran l'acusació. Els fets van ocórrer dijous passades les 21 hores, quan, en acabar una manifestació de rebuig i condemna de l'agressió sexual a una noia del Masnou dissabte passat per part d'un menor tutelat, un grup de manifestants es va plantar davant l'alberg Josep Maria Batista i Roca, on viuen mig centenar de menors estrangers no acompanyats, i van proferir insults i amenaces. Alguns dels menors es van enfilar a la teulada, mentre que uns quants manifestants van entrar al recinte i van agredir alguns menors, quatre dels quals van quedar ferits lleus, igual que dos dels adults que eren a la casa.

Encara que el menor acusat de perpetrar dissabte l'agressió sexual ja ha ingressat, per ordre del jutge de menors, en un centre de justícia juvenil de règim tancat, els manifestants culpaven tots els menors de la situació d'inseguretat i van reclamar que fossin desallotjats de l'alberg.

El conseller, que es va reunir ahir amb l'alcalde del Masnou, Jaume Oliveras, va assenyalar sense pal·liatius membres d'extrema dreta d'encoratjar l'atac «que estava organitzat» i defomentar l'estigmatització dels MENA «traspassant una línia vermella».

El conseller va fer una crida a la convivència i va dir que «grupuscles d'extrema dreta han actuat en un espai públic de protecció, on professionals de l'àmbit social atenen un col·lectiu tan vulnerable com són els menors d'edat». «No permetrem aquesta situació. Actuarem i demanarem la màxima contundència a la justícia», va reblar El Homrani, que va anunciar que acusaran els atacants de delictes d'odi amb motius racistes i xenòfobs, lesions, amenaces i coaccions, violació del domicili i d'entrada en un establiment públic, així com de desordres públics i incitació de cometre'ls.

«No podem permetre que això ocorri enlloc. El nostre compromís és amb la convivència», va destacar el conseller, que va subratllar: «No podem permetre que aquesta minoria guanyi el relat, no podem permetre que el col·lectiu d'adolescents i joves migrats acabi sent estigmatitzat i hagi de patir aquests nivells de violència, com tampoc no podem permetre que s'amenaci i pateixin aquests nivells de violència les educadores i els educadors o les entitats». El Homrani va insistir que la xacra de la violència masclista «no té orígens, ni nacionalitats, ni edats, ni classes socials, i no podem permetre aquest exercici de l'estigma, perquè atempta contra els drets més bàsics de la nostra societat».

El conseller va agrair la labor i la col·laboració de l'Ajuntament del Masnou i dels més de 120 municipis que acullen centres on s'atenen aquests joves, encara que l'alcalde del Masnou va demanar «més recursos» i reforçar el cos dels Mossos per l'auge de l'extrema dreta.

El grup parlamentari de PSC-Units per Avançar va instar el conseller El Homrani a convocar, abans que acabi el juliol, una «comissió de crisi» al Parlament per abordar com es poden evitar actes «racistes i xenòfobs» com els que va succeir al Masnou.

De la seva banda, l'Associació d'ex-MENA va criticar la situació de «desprotecció» i «estigmatització» que pateixen els menors estrangers no acompanyats a Catalunya per la generalització que es fa de fets delictius que cometen uns quants.