Rufián advoca per «coalicions d'esquerra» entre ERC i comuns

El líder d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha allargat la mà a Catalunya en Comú per a aliances futures: «Tothom sap que la meva opinió, i la de part del meu partit, és que el futur d'aquest país passa per coalicions d'esquerres i passa per l'espai autodeterminista dels comuns».

«Estem condemnats a entendre'ns, passi el que passi», va subratllar ahir el republicà en un debat sobre el futur de l'esquerra a la seu de CCOO a Barcelona, en el qual també van participar la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach; el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, i la diputada de la CUP Maria Sirvent.

En ser preguntat per si la prioritat d'ERC en un futur serà formar governs netament independentistes o d'esquerres, va respondre: «Sense obviar l'espai de centredreta liberal conservador català, el futur d'aquest país passa per coalicions d'esquerres. Però per a mi és un èxit que la dreta, en aquest país, parli de forma inequívoca del concepte de república [...]. Moltes vegades de forma buida, però en parlen». «Respecto molt i, per a mi, són dels nostres, gent com Jordi Turull, amb qui tinc una distància ideològica, social i política enorme, però que és company de repressió contra l'Estat», va continuar.

Després d'aquesta afirmació, Albiach va recollir el guant i li va replicar que, si ERC manté la seva aposta actual per «esquerra, diàleg i referèndum», l'acord serà possible. Això no obstant, el va avisar que l'acord només serà factible «si les paraules i els fets són coherents», tant en el pla social com en el nacional. «Necessito ser clara perquè hem vist que ERC ha anat fent batzegades», va criticar.

Amb tot, la líder parlamentària de Catalunya en Comú-Podem va afegir que, per als comuns, la millor opció seria un «tripartit» que inclogués ERC i PSC; una fórmula que, va recordar, ja van intentar sense èxit a Barcelona.