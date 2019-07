Rufián alerta que "el problema" serà si el pacte JxCat-PSC a la Diputació es repeteix a la Generalitat: "Ja n'hi ha prou"

El diputat al Congrés Gabriel Rufián també s'ha referit al pacte entre JxCat i el PSC per donar la presidència de la Diputació als socialistes i ha assegurat que "el problema" no es només aquest acord, sinó si es podria repetir a la Generalitat. "No és només donar la presidència de la tercera institució del país al PSC per evitar que la tingui ERC, el problema és si també ho faran amb la primera", ha avisat en un missatge a Twitter.

Rufián, que s'ha sumat així als diversos líders republicans que durant el dia han criticat el pacte, ha carregat durament tant contra els de JxCat com els socialistes i ha assegurat que "ja n'hi ha prou". "Quan l'amo et convida a fer un tomb en cotxe o és perquè seguis al seu costat o perquè li netegis", ha reblat el republicà.