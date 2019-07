El Tribunal Constitucional valida el 155 però diu que ha de ser una mesura «temporal»

El ple del Tribunal Constitucional (TC) subratlla en la sentència en què avala per unanimitat l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya que es tracta d'un «poder de coerció» que s'atorga a l'Estat per actuar a la comunitat autònoma que amb les seves actuacions «incompleix la Constitució, l'estatut d'autonomia i altres lleis, o atempta greument contra l'interès general d'Espanya». En aquest sentit, però, assegura que s'ha d'aplicar un límit «temporal» i com a «últim recurs». El Tribunal de Garanties va donar a conèixer ahir les dues sentències que desestimen la totalitat dels recursos que havien presentat el grup parlamentari d'Units Podem i el Parlament contra l'acord del Senat del 27 d'octubre del 2017 amb el qual es va donar llum verd a la intervenció de l'autonomia a Catalunya després de la DUI. Els magistrats, que estableixen una doctrina constitucional sobre l'ús del 155, expliquen que aquest mecanisme és un «poder de coerció estatal sobre les comunitats autònomes» que en permet la limitació de l'autonomia per «garantir el compliment d'obligacions i preservar l'interès general d'Espanya, en supòsits d'extraordinària gravetat».