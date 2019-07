Conjura per agilitzar les ajudes als afectats pel foc de la Ribera d'Ebre

Les administracions públiques es van conjurar ahir per fer arribar el més aviat possible les ajudes als afectats per l'incendi que va assolar les comarques de la Ribera d'Ebra, les Garrigues i el Segrià, i van manifestar intentar reduir al màxim el risc de catàstrofes naturals com aquesta.

Representants del Govern, de la Generalitat i dels ajuntaments afectats es van reunir ahir a Flix (la Ribera d'Ebre), durant una mica menys de dues hores, per avaluar els danys provocats pel foc, que va arrasar unes 6.000 hectàrees, i dibuixar una estratègia comuna per a l'activació dels ajuts.

De la reunió, la primera en què participen els tres nivells de l'administració, més entitats conservacionistes i del territori, no en va sortir cap balanç quantificat de danys i tampoc no es va poder concretar el nombre de pagesos i ramaders afectats.

Entre els acords, destaca la posada a disposició als afectats del personal de les subdelegacions del Govern de Tarragona i Lleida perquè es puguin començar a presentar les sol·licituds d'ajudes, o l'activació immediata del reg a la zona devastada per pal·liar al màxim els danys futurs.

En declaracions posteriors als periodistes, la delegada del Govern de Catalunya, Teresa Cunillera, va destacar que ja s'han posat en marxa les ajudes urgents, la majoria de les quals depenen de l'Estat, i que s'ha traslladat als alcaldes de la zona «el compromís de tots per treballar en col·laboració».

Cunillera va enviar aquesta setmana una carta als alcaldes de Flix, Vinebre, la Palma d'Ebre i la Torre de l'Espanyol, a la província de Tarragona, i als de Bovera, Granadella, Maials i Llardecans, a Lleida, en la qual es posava a la seva disposició per ajudar-los a afrontar la «situació excepcional» causada per l'incendi.

L'administració general de l'Estat disposa d'una línia d'ajudes tant per a municipis com per a particulars, per la qual es regulen les subvencions per atendre determinades necessitats derivades de situacions d'emergència o de naturalesa catastròfica.

Aquestes ajudes es dirigeixen bàsicament a unitats familiars o de convivència econòmica que hagin patit danys personals o materials tant a la residència habitual com en els béns de primera necessitat, a corporacions locals per fer front a les despeses d'emergència realitzades i a comunitats de propietaris per danys causats a elements comuns.

El període per poder sol·licitar les ajudes és d'un mes a partir del dia de finalització de l'incendi.

En paral·lel, el Consorci de Compensació d'Assegurances, una entitat pública adscrita al ministeri d'Economia i Empresa, disposa de cobertures per a riscos extraordinaris, mentre que els d'Hisenda i Agricultura també preveuen altres línies d'ajuda per a aquest tipus de casos.

Per la seva banda, la consellera portaveu del Govern, Meritxell Budó, va avançar que s'ha posat en marxa un «pla de xoc» que, de moment, passa per canalitzar tota la informació sobre les possibles ajudes als afectats perquè estigui a l'abast dels ajuntaments.

El setembre vinent es crearà una comissió interdepartamental que analitzarà la realitat de les comarques afectades pel foc, en especial la Ribera d'Ebre, que afronta fenòmens com la despoblació.

Cunillera va demanar «un compromís» a totes les administracions per evitar que pugui tornar a ocórrer una catàstrofe natural d'aquestes característiques.